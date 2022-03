L’état de l’Union

L’état de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) a été présenté mardi aux députés du CIP en session à Lomé.

Faisant office de parlement de l'Union, le CIP joue un rôle consultatif et d'animation des débats sur l'intégration. Chaque Etat membre y est représenté par cinq députés.

Pour l’exercice 2021, le taux d’exécution physique est passé de 92,86% en 2020 à 93,70%.

Sur la même période, l’on note également une progression du taux d’exécution financière qui s’établit à 92%.

‘Ces performances ont été réalisées grâce aux efforts conjugués de tous les organes de l’Union et de l’engagement soutenu des Etats membres pour impulser le processus d’intégration régionale’, a déclaré Adboulaye Diop, président de la Commission de l’Uemoa.

Echanges intracommunautaires, aménagement du territoire, marchés publics, agriculture, coopération transfrontalière, infrastructures, transports sont entre autres domaines dans lesquels la Commission a mené des actions.

Au plan énergétique, quinze projets ont été réalisés concernant la production d’énergie et l’interconnexion de réseaux électriques.

Les prévisions sur les échanges extérieurs des Etats membres affichent un excédent global de 664,6 milliards de Fcfa.

‘Notre Union dispose d’outils juridiques et de mécanismes institutionnels qui constituent le socle du développement. Nous devons travailler à préserver, consolider et amplifier ces acquis en même temps qu’il nous faut apporter des réponses adaptées et durables aux défis multiples et complexes de la région’, a conclu M. Diop.

L’UEMOA comprend 8 pays : Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Guinée Bissau.