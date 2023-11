Une réunion consacrée à la pêche artisanale dans les 8 pays de l’UEMOA s’est ouverte mardi à Lomé.

5% de la population de la région côtière tire ses ressources des produits de la pêche

La consommation de poisson est passée de 11kg par an et par personne à près de 15kg entre 2014 et 2022.

Au Togo, le secteur fait vivre 22.000 personnes et contribue à 4,5% du PIB du secteur primaire.

La production locale artisanale est estimée à 25.000 tonnes.

Edem Kokou Tengué, le ministre de l’Economie maritime, a mis en oeuvre une stratégie destinée à développer la pêche artisabale.

La pêche n’est pas une production mais un ‘prélèvement’ dépendant d’une ressource naturelle et d’un territoire.

C’est parce que le monde a malheureusement ignoré ces évidences fondamentales que l’état général actuel des ressources de pêche dans le monde est préoccupant.

La ressource halieutique est un capital qui produit chaque année des intérêts.

L’enjeu est de protéger ce capital, de le reconstruire quand nécessaire pour pouvoir pêcher de façon durable en ne prélevant, à terme, plus que les intérêts.