Le difficile apprentissage de l'intégration

Le taux d’échange intracommunautaire au sein des 8 pays de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) est très modeste. Moins de 12%.

C’est ce qu’a indiqué Aminata Lo Paye, représentante de l’Union pour le Togo.

Ces piètres performances sont la conséquence de nombreux problèmes dont la persistance des barrières non tarifaires qui handicapent la circulation des marchandises. On peut également mentionner les tracasseries administratives et la corruption.

La fluidité des échanges demeure l’une des problématiques majeures, en dépit de l’installation de postes de contrôle juxtaposés au Togo et ailleurs.

‘Le processus d’intégration au sein de l’UEMOA reste à ce jour un défi complexe à relever’, souligne Aminata Lo Paye qui reconnaît que le processus d’intégration est loin d’être atteint.