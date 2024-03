Le maillon fort

Faure Gnassingbé est un maillon important pour la réussite de l’intégration régionale, a déclaré jeudi Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA, 8 pays).

Il participait à Lomé aux travaux du Comité interparlementaire de l’Union (CIP-UEMOA).

‘Je tiens à lui témoigner ma reconnaissance pour son soutien constant et ses orientations et conseils avisés pour la bonne marche de l’organisation’, a-t-il déclaré.

L’intégration commerciale est effectivement en marche, mais de nombreux obstacles subsistent.

En dépit de ces contraintes, les pays membres sont parvenus à afficher un taux de croissance de 5,7% en 2022

En 2023, le déficit budgétaire régional a été contenu à 5,3%.

Des motifs de satisfaction.

L'UEMOA a démontré son utilité, notamment dans les domaines de l'intégration économique, de la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, de la coordination des politiques macroéconomiques et de la promotion du développement économique et social.