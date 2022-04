Passage plus fluide à la frontière

Le Commissaire chargé de l’Aménagement du territoire communautaire et des transports de l'UEMOA, Jonas Gbian a remis vendredi les clés du poste de contrôle juxtaposé de Hillacondji/Sanvee Condji.

Il se trouve à la frontière entre le Bénin et le Togo.

Ce poste devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays avec avec ceux de la région et permettre un passage plus fluide et plus rapide.

La date de son ouverture n’a pas été précisé.