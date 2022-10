Résilience et prudence

Les 8 pays membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) tablent sur des prévisions de croissance de 5,2% et 5,6% aux troisième et quatrième trimestres de 2022, a annoncé, vendredi à Dakar, le président de son conseil des ministres, Sani Yaya, le ministre togolais de l’Economie et des Finances.

Cela montre la résilience des économies régionales dans un contexte d’inflation et de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Toutefois, a souligné M. Yaya, ‘les économies des Etats membres restent confrontées aux difficultés d’approvisionnement, notamment en produits alimentaires et en intrants agricoles’.

Le contexte de tension internationale ‘induisent de fortes tendances inflationnistes avec un taux d’inflation en glissement annuel de 5,9% au mois de juillet 2022.

Les pays de l’UEMOA ont pris des mesures pour lutter contre la vie chère.

Ces interventions ont dans l’ensemble fragilisé la situation budgétaire des Etats membres, rendant difficiles les perspectives d’une consolidation budgétaire rapide’, a souligné Sani YAYA, insistant ‘sur les efforts importants que ne cessent de consentir les Etats membres pour atténuer les souffrances des populations face à la flambée des prix’.

Outre les difficultés économiques, la région est aussi confrontée à la menace sécuritaire et à ses incertitudes.

Pour le président du conseil des ministres de l’UEMOA, les Etats membres doivent appliquer les orientations de l’Union dont l’objectif est de permettre d’améliorer la situation et de préparer les économies régionales à faire face à de nouveaux chocs.