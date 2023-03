Terrorisme, transhumance : coopération plus active

Les médiateurs des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (AMP-Uemoa), en conclave à Lomé, ont demandé aux pays membres de renforcer les contrôles aux frontières avant de prévenir la menace terroriste.

Ils demandent également davantage de coopération et d’échanges d’informations.

‘Notre sous-région est secouée depuis quelques années par une recrudescence de terrorisme et d'insécurité, caractérisée par la montée de la criminalité transfrontalière et des mouvements des groupes terroristes. Ce qui justifie notre contribution pour accompagner et soutenir les dispositifs et mécanismes que nos dirigeants ont effectivement mis en place pour venir à bout de cette problématique’, a déclaré Awa Nana-Daboya, la présidente de l’AMP-Uemoa.

La réunion a également abordé la question de la transhumance avec une nécessité d’harmonie les réglementations.