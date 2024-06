Un engagement réformateur

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) passe en revue ce lundi les résultats de l’évaluation de la mise en œuvre des reformes, politiques, programmes et projets communautaires au titre de l’année 2023 menés par le Togo.

La rencontre est présidée par Abdoulaye Diot, le président de la Commission, et Kayi Mivedor Sambiani, le ministre du Commerce.

‘La présente revue est à sa neuvième édition et constitue un puissant vecteur pour l’approfondissement du processus d’intégration économique dans notre espace. Elle permet aux instances exécutives de l’Union d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs poursuivis par le Traité de l’UEMOA’, a souligné M. Diop.

A l’issue de l’évaluation 2023, le Togo a consolidé sa performance avec un taux de mise en œuvre des réformes de 76%.

L'évaluation de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA vise à évaluer les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, vérifier que les actions mises en place respectent les normes et les directives de l’UEMOA, déceler les obstacles rencontrés durant la mise en œuvre et proposer des solutions et fournir des recommandations pour optimiser les processus et les méthodes d'exécution.

L'évaluation repose sur une approche méthodologique rigoureuse.