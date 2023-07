Vers un nouveau paysage financier numérique

GIM-UEMOA, organisme international en charge du système monétique interbancaire de la zone de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a conclu un partenariat avec Backbase pour le développement de la Super App, GIMpay.

L’infrastructure GIMpay et le nouvel écosystème associé en cours de construction constituent la nouvelle proposition de mutualisation du GIM-UEMOA qui redéfinira le paysage financier numérique dans l'UEMOA, en favorisant l'inclusion financière, l'innovation fintech et l'amélioration de l'expérience client.

Cette collaboration vise à fournir des services financiers numériques simplifiés qui vont au-delà des services bancaires conventionnels, offrant une solution mêlant style de vie et offres financières aux jeunes générations de la région, très sensibles au numérique.

La Super App GIMpay, alimentée par la plateforme Backbase Engagement Banking, offrira une suite complète de services financiers permettant une expérience client instantanée et sans friction tout en cultivant un écosystème dynamique qui stimule la collaboration et l'innovation entre les banques, les structures de microfinances, les établissements de monnaie électronique, les fintech, les fournisseurs de mobile money et les États dans la région.

Le groupement interbancaire monétique de l’UEMOA (GIM-UEMOA) fédère 145 membres qui sont les banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, établissements de monnaie électronique.

Backbase a créé la plateforme Backbase Engagement Banking Platform - une plateforme unifiée permettant aux banques d'accélérer leur transformation numérique.