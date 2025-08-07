Commerce intra-africain : le Togo en première ligne

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mercredi Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), en visite de travail au Togo.

Les discussions ont porté sur l’évolution de la ZLECAF, les efforts du Togo pour sa mise en œuvre, et l’organisation prochaine du forum Biashara Africa, prévu en octobre à Lomé.

M. Mene a salué l'engagement du Togo en faveur de l’intégration économique du continent et a remercié les autorités togolaises d’accueillir cette importante rencontre.

La ZLECAF est une initiative de l’Union africaine visant à créer un marché unique pour les biens et services entre les pays africains, en réduisant les barrières commerciales pour stimuler le commerce intra-africain.