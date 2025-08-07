Rubriques

Commerce intra-africain : le Togo en première ligne

Le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mercredi Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), en visite de travail au Togo.

Wamkele Mene © DR

Les discussions ont porté sur l’évolution de la ZLECAF, les efforts du Togo pour sa mise en œuvre, et l’organisation prochaine du forum Biashara Africa, prévu en octobre à Lomé. 

M. Mene a salué l'engagement du Togo en faveur de l’intégration économique du continent et a remercié les autorités togolaises d’accueillir cette importante rencontre.

La ZLECAF est une initiative de l’Union africaine visant à créer un marché unique pour les biens et services entre les pays africains, en réduisant les barrières commerciales pour stimuler le commerce intra-africain.

