RDC, Grands Lacs : Faure Gnassingbé consolide sa médiation avec l’appui de l’Angola

Faure Gnassingbé a rencontré vendredi à  Yokohama (Japon), une importante séance de le président angolais João Lourenço, par ailleurs à la tête de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA).

Le président du Conseil du Togo (G) et João Lourenço vendredi au Japon © DR

Au cœur de cet échange figuraient les enjeux cruciaux de paix, de sécurité et de développement sur le continent africain. Les discussions ont porté une attention particulière à la situation préoccupante dans la région des Grands Lacs, notamment dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

João Lourenço a renouvelé son plein soutien au mandat de médiation confié par l’Union africaine à Faure Gnassingbé, dans le cadre du processus de sortie de crise en RDC. Il a salué les efforts continus du médiateur et les démarches engagées en faveur d’une résolution durable du conflit, fondée sur le dialogue, la coopération régionale et la souveraineté des États.

M. Lourenço assurait cette médiation avant de passer le relais au leader togolais.

Un accord est censé mettre fin au conflit entre la RDC et le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l’est du Congo.

Des progrès ont été réalisés sous les auspices de l’UA, des Etats-Unis et du Qatar, mais la paix n’est pas encore au rendez-vous.

