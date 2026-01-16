Rubriques

Tendances:
Union Africaine

Des experts réunis à Lomé avant le sommet du 17 janvier

Une réunion technique consacrée à la médiation conduite par Faure Gnassingbé sur la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo a débuté vendredi à Lomé. Cette rencontre se tient en prélude au sommet de haut niveau prévu le 17 janvier dans la capitale togolaise.

Robert Dussey (G) et Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine © DR

Une réunion technique consacrée à la médiation conduite par Faure Gnassingbé sur la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo a débuté vendredi à Lomé. Cette rencontre se tient en prélude au sommet de haut niveau prévu le 17 janvier dans la capitale togolaise.

Les travaux ont été ouverts par Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, au nom du président du Conseil. Dans son allocution, il a souligné l’importance d’une approche concertée et inclusive pour parvenir à une paix durable sur le continent africain.

Le conclave réunit les membres de la médiation, le panel des facilitateurs, l’Union africaine, les communautés économiques régionales, des experts ainsi que plusieurs parties prenantes africaines invitées. L’objectif est de renforcer la cohérence et l’efficacité du processus de paix africain en cours.

Selon les organisateurs, les échanges permettront d’examiner et de s’accorder sur un projet de document que le médiateur soumettra samedi à la réunion de haut niveau. Ce document servira également de base aux délibérations du sommet.

Plusieurs points majeurs figurent à l’ordre du jour, notamment la consolidation de l’architecture du processus de paix africain unifié sous l’égide de la médiation de l’UA. Les participants planchent aussi sur la clarification des modalités de fonctionnement du secrétariat conjoint indépendant, appelé à jouer un rôle clé de mécanisme de soutien aux facilitateurs.

Un autre dossier important concerne l’examen et la validation du projet de feuille de route de la médiation pour les douze prochains mois, ainsi que, le cas échéant, l’adoption du plan de travail annuel des facilitateurs.

« Je souhaite m’assurer que nous partageons la même position avec l’Union africaine et réaffirmer notre conviction que le dialogue inclusif et la médiation demeurent la voie la plus sûre vers une paix durable en Afrique », a déclaré M. Dussey à l’ouverture des travaux.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Zlecaf : le Togo obtient 40,5/100 dans l’évaluation de l’ACBF

Zlecaf : le Togo obtient 40,5/100 dans l’évaluation de l’ACBF

La Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), agence spécialisée de l’Union africaine, a présenté jeudi à Lomé les résultats de son évaluation sur la capacité du Togo à assurer le suivi et le rapportage de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Faure Gnassingbé plaide pour un contrôle africain de l’aide humanitaire

Faure Gnassingbé plaide pour un contrôle africain de l’aide humanitaire

Réunie le 30 octobre à Paris, la Conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs a permis de mobiliser plus de 1,5 milliard d’euros d’assistance pour les populations vulnérables en République démocratique du Congo (RDC), selon Emmanuel Macron.

Le Togo co-pilote une initiative internationale

Le Togo co-pilote une initiative internationale

Réunie à Paris ce jeudi, la communauté internationale tente de sonner l’alarme sur la situation dramatique qui prévaut dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), où les conflits armés et les crises humanitaires font rage depuis plusieurs décennies. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.