Des experts réunis à Lomé avant le sommet du 17 janvier

Une réunion technique consacrée à la médiation conduite par Faure Gnassingbé sur la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo a débuté vendredi à Lomé. Cette rencontre se tient en prélude au sommet de haut niveau prévu le 17 janvier dans la capitale togolaise.

Les travaux ont été ouverts par Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, au nom du président du Conseil. Dans son allocution, il a souligné l’importance d’une approche concertée et inclusive pour parvenir à une paix durable sur le continent africain.

Le conclave réunit les membres de la médiation, le panel des facilitateurs, l’Union africaine, les communautés économiques régionales, des experts ainsi que plusieurs parties prenantes africaines invitées. L’objectif est de renforcer la cohérence et l’efficacité du processus de paix africain en cours.

Selon les organisateurs, les échanges permettront d’examiner et de s’accorder sur un projet de document que le médiateur soumettra samedi à la réunion de haut niveau. Ce document servira également de base aux délibérations du sommet.

Plusieurs points majeurs figurent à l’ordre du jour, notamment la consolidation de l’architecture du processus de paix africain unifié sous l’égide de la médiation de l’UA. Les participants planchent aussi sur la clarification des modalités de fonctionnement du secrétariat conjoint indépendant, appelé à jouer un rôle clé de mécanisme de soutien aux facilitateurs.

Un autre dossier important concerne l’examen et la validation du projet de feuille de route de la médiation pour les douze prochains mois, ainsi que, le cas échéant, l’adoption du plan de travail annuel des facilitateurs.

« Je souhaite m’assurer que nous partageons la même position avec l’Union africaine et réaffirmer notre conviction que le dialogue inclusif et la médiation demeurent la voie la plus sûre vers une paix durable en Afrique », a déclaré M. Dussey à l’ouverture des travaux.