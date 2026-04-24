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De la téléphonie à l'école

Inauguration du bâtiment au lycée Pouda © DR

L'opérateur Yas Togo, anciennement Togo Télécom, membre du Groupe Axian, poursuit le déploiement de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Avec l'appui de la Fondation Axian, il vient d'inaugurer un bâtiment au lycée Pouda de Doufelgou, dans la région de la Kara, rapporte Togo Matin dans son édition de vendredi.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du programme Nunya, initiative dédiée à l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité.

Une nouvelle pierre posée par le groupe dans son engagement en faveur du développement social, dans une région où les besoins en infrastructures scolaires restent importants.

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Togo Matin N°1595.pdf

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