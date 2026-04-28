Le système de santé progresse

Les indicateurs sanitaires évoluent dans le bon sens. C'est le constat que dresse Le Médium dans son édition de mardi, qui met en lumière une tendance encourageante : le recours aux structures sanitaires pour les accouchements est en nette hausse, signe d'une confiance croissante des populations envers le système de santé public.

Ce regain de confiance s'explique en partie par les efforts de modernisation engagés ces dernières années. Dispensaires, Centres hospitaliers régionaux (CHR) et Centres hospitaliers universitaires (CHU) sont en cours de réhabilitation et d'équipement, tandis que le personnel soignant bénéficie d'une formation renforcée.